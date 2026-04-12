Cagliari, furti al Poetto: tre arresti durante i primi caldi di stagione

L’arrivo delle prime giornate di sole ha richiamato numerosi cittadini e turisti sul litorale del Poetto, trasformando la spiaggia in un punto di ritrovo affollato. Ma insieme ai bagnanti sono entrati in azione anche alcuni malintenzionati, protagonisti di una serie di furti tra gli ombrelloni.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Stampace hanno individuato e fermato tre giovani mentre erano intenti a sottrarre effetti personali a una bagnante. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza di alcuni presenti, che hanno segnalato al 112 i movimenti sospetti del gruppo.

Alla vista delle forze dell’ordine, i tre hanno tentato di fuggire tra la folla, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento sulla sabbia. Dalle prime ricostruzioni è emersa una modalità operativa ben organizzata: uno dei componenti utilizzava una sdraio piegata per coprire la visuale, mentre gli altri agivano sottraendo borse e oggetti personali.

Due dei fermati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per il terzo è scattato il trattenimento in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nel corso della stessa operazione, i militari hanno inoltre individuato e denunciato un altro uomo ritenuto responsabile di un furto avvenuto poco prima nella zona di Calamosca. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

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