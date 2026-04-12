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Ittiri, grave incidente nella notte: coinvolta anche una minore

Incidente tra due auto a Ittiri, vicino al bivio di Uri: coinvolta anche una minore, strada chiusa per due ore

Di
Redazione Cagliaripad
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Grave incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 15, nel tratto compreso tra Uri e Ittiri. Intorno alle 3 del mattino, due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, rendendo necessario un complesso intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari, che ha operato in condizioni particolarmente difficili a causa della posizione dei veicoli e dei danni riportati nell’impatto.

Il bilancio è di tre persone coinvolte, tra cui una minore. Le operazioni di estrazione dei feriti si sono rivelate delicate e articolate, richiedendo l’impiego di più ambulanze giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell’area, il tratto della Sp15 è stato temporaneamente chiuso al traffico. L’intervento complessivo è durato circa due ore. Restano ora da chiarire le dinamiche dello scontro, su cui sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

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