12 aprile 1970, lo storico Scudetto del Cagliari compie 56 anni

Il trionfo rossoblù all’Amsicora contro il Bari cambiò per sempre la storia del calcio italiano e dell’isola

Il 12 aprile 1970 rappresenta una data indelebile nella storia dello sport italiano. In quel giorno il Cagliari conquistò il suo primo, e finora unico, Scudetto, scrivendo una pagina leggendaria che ha segnato non solo il calcio, ma l’identità stessa della Sardegna.

Guidati dal carisma e dal talento di Gigi Riva, i rossoblù riuscirono in un’impresa allora impensabile: superare le grandi squadre del Nord e portare il titolo tricolore nel Sud Italia, per la prima volta nella storia del campionato.

Allo stadio Amsicora, davanti a una città sospesa tra attesa e speranza, il Cagliari affrontò il Bari in una gara destinata a entrare nella memoria collettiva. Il risultato finale, un netto 2-0, sancì matematicamente la vittoria del campionato.

Le firme furono quelle di Riva e Gori, protagonisti di una stagione straordinaria che consacrò una squadra compatta, determinata e capace di sovvertire ogni pronostico sotto la guida del leggendario Manlio Scopigno.

Lo scudetto del 1970 rappresentò molto più di una vittoria sul campo. Fu un momento di riscatto collettivo per un’intera isola, che si riconobbe in quei giocatori diventati eroi popolari. L’immagine di Riva, con la maglia numero 11, è rimasta impressa come icona senza tempo, ma tutta la rosa di quel Cagliari resta ancora oggi una delle più forti che abbiano calcato i campi italiani. Quella squadra vive ancora nei racconti tramandati di generazione in generazione, alimentando un legame che supera i confini del tempo.

Il ricordo di quel 12 aprile continua a essere celebrato come una delle più grandi imprese sportive della storia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it