Masainas in lutto, muore il vicesindaco Pinna: malore fatale a caccia

Dramma nella tarda mattinata nelle campagne del Sulcis, dove ha perso la vita Carlo Alberto Pinna, 56 anni, vicesindaco del Comune di Masainas.

L’uomo si trovava impegnato in una battuta di caccia insieme ad alcuni compagni quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato colto da un arresto cardiaco improvviso. Immediato l’allarme lanciato dalle persone presenti, che hanno contattato i soccorsi.

In attesa dell’arrivo del personale sanitario, i presenti hanno tentato di prestare aiuto eseguendo le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, purtroppo, per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Masainas, dove Pinna ricopriva un ruolo istituzionale di rilievo, ed era stimato per il suo impegno pubblico e umano. “È difficile trovare le parole. Carlo ci ha lasciati. A soli 56 anni” si legge sulla pagina istituzionale del primo cittadino Gian Luca Pittoni. “La nostra comunità perde non solo il suo vicesindaco, ma anche uno stimato medico veterinario e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui anni di lavoro e di amicizia, e questa perdita lascia un vuoto incolmabile”.

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