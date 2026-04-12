Cagliari quasi salvo, Giulini esulta e chiede sostegno: “Fischi inopportuni”

Dopo il successo per 1-0 contro la Cremonese, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto in sala stampa tracciando un bilancio della prestazione e del momento della squadra, senza nascondere le difficoltà ma sottolineando la compattezza del gruppo.

“Sono felice che la squadra abbia vinto. Un percorso non facile, abbiamo fatto un po’ di fatica, ma sono usciti fuori tanti uomini veri che hanno dimostrato di tenere alla causa” ha detto il patron rossoblù. “Questo non vuol dire che non soffriremo da qui alla fine. Ranieri ci ha insegnato quanto sia importante soffiare dietro alla squadra verso l’obiettivo”.

Il presidente ha evidenziato il valore del progetto tecnico portato avanti dal club, soffermandosi in particolare sull’inserimento dei giovani e sul lavoro dell’allenatore Fabio Pisacane, sottolineando come il club stia costruendo basi solide anche per il futuro.

Giulini ha poi spostato l’attenzione su un tema strategico per la società: il nuovo stadio. “Chi ama questi colori spero capisca che fare la Serie A non è facile e ci stia vicino, a maggior ragione in un’epoca geopoliticamente non semplice. Per realizzare lo stadio, investimento da 200 milioni di euro, il mantenimento della Serie A è fondamentale. Oggi ci sono tutti i presupposti, con il Comune e gli investitori. Probabilmente non sarò qui all’inaugurazione del nuovo impianto, ma spero che si ricordino di me e mi invitino. Sento in qualche modo di meritarlo”.

Non è mancato un passaggio sulle contestazioni emerse nelle ultime settimane. Giulini ha invitato il pubblico a sostenere la squadra, evidenziando come il supporto dei tifosi sia decisivo in una fase così delicata della stagione. “Trovo certi fischi inopportuni. Mi riferisco anche alla strana atmosfera della partita contro il Lecce. Noi abbiamo bisogno del nostro pubblico per vincere, è fondamentale”.

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