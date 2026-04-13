Borore, cavaliere muore dopo una caduta alla festa di San Lussorio

Tragedia durante i festeggiamenti di San Lussorio: il 25enne Omar Barranca è spirato nella notte in ospedale dopo una drammatica caduta da cavallo

Si è trasformata in tragedia la festa di San Lussorio, segnata dalla morte del giovane cavaliere Omar Barranca, 25 anni, deceduto nella notte all’ospedale San Francesco di Nuoro dopo un grave incidente a cavallo.

Il giovane era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni critiche nella serata precedente, a seguito di una caduta avvenuta durante i festeggiamenti tradizionali. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, Barranca aveva preso parte alla processione religiosa insieme ad altri cavalieri, accompagnando il simulacro del santo. Al termine del rito il gruppo si era spostato nel galoppatoio comunale per una corsa a cavallo.

Durante questa fase, per cause ancora in fase di accertamento, il 25enne è stato disarcionato. Nella caduta, il cavallo lo avrebbe travolto, colpendolo violentemente alla testa e al torace.

I soccorsi sono stati immediati, ma fin dai primi momenti le condizioni del giovane sono apparse gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, nella notte il tragico epilogo.

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