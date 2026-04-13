Amici, Angie protagonista al serale: incetta di applausi nelle sfide

Prosegue il percorso di Angie nella fase serale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, dove la cantante sarda si è distinta come una delle protagoniste della quarta puntata della venticinquesima edizione. La serata di sabato, caratterizzata da sfide serrate tra le squadre guidate dai professori, ha visto Angie al centro di momenti cruciali che hanno confermato il suo talento e la sua crescita artistica.

Nel corso della puntata, Angie ha affrontato diverse prove impegnative davanti alla giuria composta da Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

Uno dei momenti più intensi è stato il confronto con Elena: Angie ha interpretato “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, mentre l’avversaria ha portato sul palco “Per Elisa”. Il giudizio è stato diviso: Amadeus ha premiato Angie, mentre gli altri giurati hanno optato per Elena, sottolineando aspetti differenti delle due esibizioni.

La cantante sarda ha brillato nella seconda manche con “Don’t rain on my parade”, imponendosi in una delle performance più apprezzate della serata. I giudizi sono stati particolarmente entusiasti e anche sui social sono piovuti complimenti per la maestria dimostrata su un brano ritenuto difficilissimo.

E infatti è stato Cristiano Malgioglio a evidenziare la complessità del brano e l’estensione vocale dell’artista. Anche Amadeus ha parlato di una prova “da standing ovation a teatro”, mentre Gigi D’Alessio ha sottolineato come Angie sia riuscita ancora a superarsi.

Nel finale di puntata, Angie ha affrontato Nicola, ma in questo caso il punto è andato all’avversario. Nonostante ciò, la cantante ha ricevuto comunque apprezzamenti per la qualità della sua esibizione, confermando una costante crescita nel corso del programma.

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