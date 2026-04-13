Tamponamento sulla 195, traffico in tilt tra Capoterra e Cagliari

Tamponamento sulla Statale 195 tra Capoterra e Cagliari: nessun ferito grave ma traffico rallentato e lunghe code

Mattinata difficile per gli automobilisti in direzione Cagliari, a causa di un incidente avvenuto lungo la Statale 195. Poco dopo le 7.30, nel tratto a due corsie tra Capoterra e il capoluogo, si è verificato un tamponamento tra due veicoli nei pressi della rotonda di Macchiareddu, poco prima del pontile.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia locale di Capoterra per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte.

Nonostante le conseguenze limitate sul piano sanitario, l’incidente ha avuto un forte impatto sulla viabilità. Si sono infatti formate lunghe code già a partire dal bivio per Maddalena Spiaggia, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati per chi era diretto verso Cagliari. La circolazione è rimasta rallentata per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

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