Selargius, furto in un’auto: arrestati due giovani

Si conclude con un arresto un fine settimana di controlli intensificati contro i reati predatori nel territorio dell’area metropolitana di Cagliari. Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno fermato due persone ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

Si tratta di un 29enne di origine algerina e di una 26enne cagliaritana, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi poco dopo aver messo a segno un colpo ai danni di un’auto parcheggiata nel centro abitato di Selargius.

L’intervento è scattato grazie a una segnalazione giunta al 112, che indicava un furto appena avvenuto all’interno di un’utilitaria. La Centrale operativa ha immediatamente coordinato le pattuglie sul territorio, consentendo ai militari della Sezione Radiomobile di intercettare i sospettati in una via poco distante mentre tentavano di allontanarsi a piedi.

Sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso degli oggetti sottratti poco prima dall’auto. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria del veicolo. Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati accompagnati in caserma. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista nelle prossime ore.

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