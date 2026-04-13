Cagliari festeggia i 100 anni di Raffaelina Aurora Belfiori

Un secolo di vita vissuto con dignità, impegno e generosità. La città di Cagliari ha reso omaggio a Raffaelina Aurora Belfiori, che ha celebrato il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto dei familiari e dal riconoscimento delle istituzioni.

Per l’occasione, il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, ha fatto visita alla neocentenaria consegnandole una medaglia e una pergamena commemorativa a nome del sindaco Massimo Zedda e dell’intera amministrazione comunale.

Nata a Marsiglia l’11 aprile 1926, Belfiori ha costruito nel tempo una famiglia numerosa e unita. Rimasta vedova del marito Giuseppe, è madre di tre figli e nonna di quattro nipoti, oltre che bisnonna di altri quattro pronipoti.

Il suo percorso professionale si è svolto tra gli uffici della Regione Sardegna e quelli della Corte dei Conti, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità. Tra i momenti più significativi della sua vita emergono gli anni della Seconda guerra mondiale, durante i quali si distinse per un gesto semplice ma profondo: distribuire pane a chi ne aveva bisogno.

Oggi Raffaelina Aurora Belfiori vive in una residenza per anziani a Cagliari, dove continua a distinguersi per lucidità e curiosità, mantenendo vivo l’interesse per ciò che la circonda.

“Celebrare i cento anni della signora Belfiori significa rendere omaggio a una donna e la sua storia che parla di solidarietà, dignità e senso della comunità”, ha dichiarato Marco Benucci. “Il suo esempio, soprattutto nei momenti più difficili della nostra storia, ci ricorda quanto siano importanti i piccoli gesti di aiuto reciproco. A nome della città, le esprimo la nostra più sincera gratitudine e i migliori auguri”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it