Cagliari, via Pintus paralizzata tra lavori e rifiuti | Loi (FdI): “Il Comune intervenga”

Una situazione critica che coinvolge servizi pubblici, strutture sanitarie e cittadini. In via Pintus a Cagliari si registra da giorni un blocco totale degli accessi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla raccolta dei rifiuti e sulla sicurezza dell’area.

A denunciare l’emergenza è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi, che ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco e all’assessore competente.

Il problema nasce dopo i lavori eseguiti da Abbanoa, resi necessari dopo la rottura di una condotta idrica e il danneggiamento della rete fognaria. L’intervento ha però determinato l’interdizione completa dell’area, con conseguenze rilevanti.

Tra le strutture coinvolte figurano l’Agenzia delle Entrate, il Convitto Nazionale e una Rsa, tutte attualmente difficilmente raggiungibili. Una condizione che impedisce non solo il normale svolgimento delle attività, ma anche il passaggio dei mezzi di emergenza.

La stessa Loi sottolinea la gravità del quadro: “Non siamo davanti a un semplice disagio, ma a una condizione gravissima” tuona l’esponente della minoranza. “Parliamo di strutture pubbliche e sanitarie completamente isolate, senza accesso per ambulanze, Vigili del fuoco o mezzi di soccorso. È una situazione che mette a rischio la vita delle persone”.

Al blocco della viabilità si è aggiunto anche lo stop alla raccolta dei rifiuti, con un progressivo accumulo di immondizia nell’area. “Cassonetti pieni, rifiuti a terra, odori insopportabili. Una discarica a cielo aperto nel cuore di un’area che ospita anche persone fragili. È inaccettabile”.

Secondo la consigliera, si sarebbe assistito a una gestione inefficace: “Anche se i lavori sono di competenza di Abanoa, il Comune non può restare fermo. Sicurezza, igiene e accessibilità sono responsabilità precise dell’Amministrazione. Qui invece si è lasciata degenerare una situazione prevedibile”.

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