Cagliari, Belotti: “I 196 giorni più lunghi della mia vita, non ho mai mollato”

Andrea Belotti gioisce per il ritorno in campo, avvenuto nel finale di gara contro la Cremonese. L’attaccante ex Como ha riassaporato il rettangolo verde dopo 196 lunghi giorni dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio, alle terza giornata di campionato, che lo ha tenuto fermo ai box per quasi tutta la stagione.

“196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo. Mi porterò dentro il ricordo di questa partita, poter esultare con i miei compagni per la vittoria e aver sentito il calore dello stadio che mi ha regalato una grandissima emozione”, ha dichiarato “Il gallo”.

“Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero, ma soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle mia figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato e rincuorato in ogni momento di difficoltà e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo. È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it