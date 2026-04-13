Allarme nella pineta di Torregrande: sale a 3 il numero di donne vittime di molestie

Non si ferma l’attività degli inquirenti per identificare il responsabile delle molestie avvenute nella pineta di Torre Grande, dove la sorveglianza è stata potenziata specialmente nelle aree più appartate tra la foce del fiume Tirso e il pontile. Le autorità stanno concentrando gli sforzi per rintracciare un individuo che avrebbe agito più volte ai danni di donne impegnate in attività sportiva, sfruttando i tratti meno battuti della macchia litoranea.

Il primo caso documentato ha coinvolto un’insegnante durante la serata di venerdì. La vittima, impegnata nel footing, si è imbattuta in uno sconosciuto che, dopo essersi denudato, avrebbe tentato un approccio aggressivo. Durante il tentativo di fuga, nonostante una caduta accidentale tra la vegetazione, la donna è riuscita a raggiungere un’area protetta e a richiedere l’intervento dei soccorsi. Sulla base delle prime descrizioni fornite agli agenti, il sospettato sarebbe un uomo di origine straniera.

Con il passare delle ore, il quadro investigativo si è aggravato. Altre due cittadine si sono infatti rivolte alla Polizia di Stato per segnalare esperienze analoghe vissute nella medesima zona, confermando il sospetto che non si tratti di un episodio isolato. Pare che il soggetto selezioni con cura le proprie vittime tra le persone che si trovano a transitare da sole in orari poco affollati.

Al momento, la Questura sta esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nel perimetro della borgata marina e nei collegamenti verso Cabras. L’obiettivo è incrociare i dati visivi con le testimonianze raccolte per dare un volto al molestatore. Mentre tra i residenti e gli sportivi aumenta il senso di insicurezza, le istituzioni hanno rivolto un appello alla cittadinanza affinché venga segnalato con tempestività ogni movimento sospetto per consentire di “individuare al più presto il responsabile” e garantire nuovamente la piena fruibilità di un luogo simbolo del tempo libero locale.

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