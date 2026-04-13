Meteo Sardegna, fino a giovedì previsti rovesci, temporali e forte vento

Sardegna in allerta gialla per forti temporali e venti ciclonici. Previste piogge con sabbia sahariana e mari agitati fino a giovedì. Miglioramento da venerdì

Il panorama meteorologico della Sardegna attraversa una fase di spiccata instabilità, con i primi segnali di peggioramento già evidenti tra i settori settentrionali e quelli meridionali. Per l’intera giornata odierna, le autorità hanno diramato un’allerta gialla per rischio temporali, prevedendo un contesto caratterizzato da precipitazioni irregolari. Il quadro atmosferico non sarà omogeneo: si attendono infatti fenomeni alternati a momenti di tregua e schiarite, una variabilità che potrebbe favorire la genesi di rovesci particolarmente violenti in aree circoscritte.

Un elemento distintivo di questa perturbazione è il ritorno del pulviscolo sahariano. Le correnti d’alta quota trasporteranno sabbia desertica che, mescolandosi alle precipitazioni, darà luogo alle cosiddette “piogge sporche”, capaci di lasciare evidenti sedimenti su veicoli e strutture all’aperto. La Sardegna risulta attualmente tra le zone più colpite del Paese, con un deciso abbassamento delle temperature e una ventilazione che ruoterà ciclicamente, raggiungendo intensità di burrasca.

Le condizioni marittime saranno proibitive, con bacini da molto mossi ad agitati e il concreto rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Secondo le proiezioni relative ai centri di Cagliari e Sassari, l’incertezza meteorologica persisterà almeno sino alla giornata di giovedì. Solo a partire da venerdì si ipotizza il ripristino di una fase di maggiore stabilità. Le autorità raccomandano prudenza, ribadendo la possibilità di “rovesci più intensi e temporali” improvvisi in un contesto di estrema imprevedibilità locale.

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