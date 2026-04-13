Paura ad Arzachena, malore al supermercato: 49enne salvato con massaggio cardiaco

Un uomo colto da infarto in un supermercato di Arzachena è stato salvato da una soccorritrice. Ora è ricoverato a Olbia ma non è più in pericolo di vita

Poteva concludersi con un epilogo drammatico il pomeriggio della vigilia di Pasqua all’interno di un noto esercizio commerciale di Arzachena. Un uomo di 49 anni è stato strappato a un destino fatale grazie all’intervento provvidenziale di due soccorritrici che si trovavano casualmente sul posto. Mentre il punto vendita era affollato per gli acquisti dell’ultimo minuto, il cliente, descritto dai presenti come un “omone” dalla corporatura imponente, si è accasciato improvvisamente al suolo mentre era in coda alle casse.

L’uomo è andato immediatamente in arresto cardiocircolatorio, scatenando il panico tra i clienti presenti. In quegli istanti concitati, a fare la differenza è stata la freddezza di una giovane donna impiegata nel settore del sociale che, nonostante conoscesse personalmente la vittima, ha iniziato a praticare senza sosta il massaggio cardiaco. La disparità fisica tra la soccorritrice, di costituzione minuta, e il paziente non ha impedito l’esecuzione di manovre rianimatorie tecnicamente impeccabili, eseguite con una “precisione chirurgica” che si è rivelata determinante.

La scena è stata caratterizzata da una forte carica emotiva: la giovane, pur visibilmente scossa e in lacrime per la gravità della situazione, non ha mai interrotto le compressioni toraciche fino all’arrivo dei sanitari. Sul posto è poi giunto il personale del 118, supportato dall’invio dell’elisoccorso. Il paziente è stato quindi trasferito d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Olbia, dove è stato posto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva.

Le ultime notizie cliniche inducono a un cauto ottimismo. Sebbene l’uomo sia stato dichiarato ufficialmente “fuori pericolo di vita”, il personale medico non ha ancora sciolto completamente la prognosi.

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