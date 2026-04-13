Oristano, farmacisti in piazza per protesta: “Vogliamo salari dignitosi e rispetto”

Si è svolto questa mattina a Oristano, presso la sede di Federfarma in via Diaz, un presidio di protesta che ha visto la partecipazione di circa cinquanta professionisti del settore farmaceutico. I lavoratori, giunti da diverse aree della Sardegna, si sono riuniti per sollecitare “salari dignitosi e rispetto per la nostra professionalità”. La manifestazione oristanese si inserisce nel contesto del terzo sciopero nazionale di categoria, indetto congiuntamente dalle sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCs per contrastare la fase di stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

A livello regionale, la mobilitazione interessa un bacino di oltre 2.000 addetti impiegati in circa 600 esercizi. Mentre una rappresentanza isolana è volata nella Capitale per partecipare al corteo nazionale, sul territorio sardo sono stati organizzati diversi momenti di protesta. Nonostante a Oristano si sia registrata una partecipazione numericamente circoscritta alla delegazione della Uil, il messaggio inviato alle associazioni datoriali è stato netto: il settore vive un disagio economico e normativo non più sostenibile.

Le organizzazioni sindacali evidenziano come, malgrado il carattere di servizio pubblico essenziale svolto dai farmacisti, manchi ancora un riconoscimento economico proporzionato alle responsabilità e all’aumento generale dei prezzi. La categoria chiede garanzie rapide per tutelare competenze che si sono rivelate cruciali per la sanità territoriale. Dopo le recenti manifestazioni presso il Consiglio regionale, la scelta di protestare davanti alle sedi di Federfarma segna un inasprimento della vertenza, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete su profili retributivi e tutele professionali.

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