Figc, la Serie A candida Malagò alla presidenza: c’è anche l’appoggio del Cagliari

La Lega Serie A ha sciolto le riserve in vista delle prossime elezioni federali, individuando in Giovanni Malagò la figura di riferimento per la presidenza della FIGC. Durante l’ultima assemblea di categoria, si è consolidata una coalizione estremamente compatta a favore dell’ex presidente del CONI, segnando un passaggio politico di grande rilievo per il futuro del calcio italiano. La proposta di candidatura ha raccolto l’adesione formale di diciotto club su venti, tra cui figura anche la firma del Cagliari, delineando una convergenza strategica quasi totale tra le massime società del campionato.

Le uniche realtà che, al momento della sottoscrizione, hanno scelto di non apporre la propria sigla sul documento sono l’Hellas Verona e la Lazio. Tuttavia, è importante sottolineare come tali società non abbiano manifestato una posizione di contrarietà ufficiale, mantenendo una postura di attesa nel complesso scacchiere elettorale. Con questo atto formale, la Serie A si posiziona come attore principale nella competizione per il vertice federale, programmata per il prossimo 22 giugno, lanciando un segnale di unità verso le altre componenti del sistema calcistico nazionale.

Il percorso verso le urne entra ora nella sua fase più calda. La candidatura di Malagò, sostenuta da una maggioranza schiacciante, costringe gli altri attori istituzionali a definire le proprie strategie in tempi brevi. Mentre si attende che il diretto interessato ufficializzi l’accettazione dell’incarico, la Lega Serie A punta a un rinnovamento della governance che possa rispondere alle sfide economiche e strutturali del settore. Resta da capire come si orienteranno le restanti leghe e le componenti tecniche di fronte a un nome di tale peso istituzionale, in una sfida che deciderà gli equilibri della Federcalcio per il prossimo quadriennio.

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