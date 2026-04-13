Morte Omar Barranca, disposta l’autopsia per accertarne le cause

Saranno gli esiti dell’accertamento necroscopico, programmato presso l’ospedale di Lanusei, a stabilire l’esatta dinamica del decesso di Omar Barranca. Il giovane cavaliere, stimato nella comunità di Borore per la sua profonda competenza nel settore equestre, ha perso la vita domenica sera in seguito a una caduta avvenuta presso il galoppatoio locale. L’indagine punta a verificare l’ipotesi di un malore improvviso, una condizione che avrebbe reso impossibile il controllo del cavallo durante la corsa che segue tradizionalmente i riti religiosi in onore di San Lussorio.

La Procura della Repubblica ha deciso di aprire un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto, disponendo l’analisi autoptica. A causa dell’impossibilità di utilizzare i locali della sala settoria del presidio ospedaliero di Nuoro, le operazioni sono state trasferite nel centro dell’Ogliastra. Questo passaggio burocratico e medico-legale è considerato fondamentale per escludere altre cause o confermare il malessere fulmineo che avrebbe colto il ragazzo proprio nelle fasi cruciali della manifestazione.

Il trasferimento delle attività peritali comporterà, di conseguenza, un rinvio della celebrazione delle esequie, originariamente previste in tempi più brevi. L’intera cittadinanza di Borore, ancora scossa per la perdita di un giovane definito da tutti come un cavaliere esperto, attende ora la restituzione della salma alla famiglia per l’ultimo saluto. La tragedia ha colpito profondamente il mondo delle tradizioni equestri isolane, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle imprevedibili fatalità che possono trasformare un momento di festa popolare in un evento luttuoso.

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