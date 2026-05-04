Villaputzu, armi e droga in casa: arrestato un 44enne

Operazione dei Carabinieri a Villaputzu, dove nella serata del 3 maggio è stato arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’indagato è ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi, possesso di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato condotto dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Vito, con il supporto della locale Stazione, al termine di un’attività investigativa sviluppata nel tempo.

L’attenzione degli investigatori si era concentrata sull’uomo a seguito di un frequente via vai sospetto nei pressi della sua abitazione. I servizi di osservazione hanno permesso di raccogliere elementi utili a ipotizzare un’attività illecita legata allo spaccio.

Ritenuti maturi i tempi per intervenire, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato i sospetti. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto, occultata in un soppalco, una pistola revolver priva di matricola, insieme a undici proiettili calibro 7.65. L’arma, risultata clandestina, è stata immediatamente sequestrata.

All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati circa 20 grammi di hashish, suddivisi in quattro involucri termosaldati e pronti per la vendita, oltre a 485 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni, il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

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