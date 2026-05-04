La Dea bendata giunge a Sarroch: vinti oltre 23.000€ al SuperEnalotto

La fortuna bacia la Sardegna nell’ultimo appuntamento con il concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 30 aprile 2026 ha regalato un sorriso a Sarroch, centro situato nella provincia di Cagliari. Nel piccolo comune isolano è stato infatti centrato un punto “5” dal valore di 23.184,16 euro.
La schedina vincente è stata convalidata presso la “Tabaccheria Mele”, esercizio commerciale ubicato in Via Siotto, 51. Nonostante il territorio sardo festeggi questo importante traguardo locale, la massima combinazione continua a sfuggire ai giocatori di tutta Italia.
Per rintracciare l’ultima vincita record, bisogna infatti risalire al 22 maggio 2025, data in cui a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu realizzato l’ultimo “6” capace di assegnare ben 35,4 milioni di euro.
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