Province Città Metropolitana La Dea bendata giunge a Sarroch: vinti oltre 23.000€ al SuperEnalotto

La Dea bendata giunge a Sarroch: vinti oltre 23.000€ al SuperEnalotto

Grande vincita al SuperEnalotto a Sarroch. Centrato un "5" da oltre 23mila euro presso la Tabaccheria Mele

Di
Redazione Cagliaripad
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La fortuna bacia la Sardegna nell’ultimo appuntamento con il concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 30 aprile 2026 ha regalato un sorriso a Sarroch, centro situato nella provincia di Cagliari. Nel piccolo comune isolano è stato infatti centrato un punto “5” dal valore di 23.184,16 euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso la “Tabaccheria Mele”, esercizio commerciale ubicato in Via Siotto, 51. Nonostante il territorio sardo festeggi questo importante traguardo locale, la massima combinazione continua a sfuggire ai giocatori di tutta Italia.

Per rintracciare l’ultima vincita record, bisogna infatti risalire al 22 maggio 2025, data in cui a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu realizzato l’ultimo “6” capace di assegnare ben 35,4 milioni di euro.

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