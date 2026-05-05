Achille Polonara, addio al basket dopo la retrocessione della Dinamo Sassari

Il mondo della pallacanestro saluta uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. A 34 anni, Achille Polonara ha ufficializzato il suo ritiro dal basket giocato, una scelta dolorosa comunicata all’indomani della retrocessione della Dinamo Sassari. L’atleta ha affidato a un post su Instagram il suo commiato, ripercorrendo con gratitudine gli anni trascorsi sui campi.

Polonara ha voluto innanzitutto ringraziare coloro che lo hanno supportato durante la sua lunga militanza sportiva: “Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un Uomo”. Non è mancato, nel suo messaggio, un accenno anche a chi, nel tempo, ha espresso critiche nei suoi confronti, trasformate in motivazione: “Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!”.

Il peso del distacco è palpabile nelle parole del giocatore: “Vorrei che questo momento non arrivasse mai”. La decisione è frutto di una lucida consapevolezza atletica, maturata nonostante il tentativo di proseguire l’attività: “Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!!”.

Il commiato di Polonara si chiude con un’espressione di affetto verso lo sport che ha segnato la sua vita: “Mi mancherai palla a spicchi”. Si conclude così una carriera di alto livello, lasciando nei tifosi il ricordo di un atleta che ha scelto di ritirarsi con dignità, preferendo preservare l’immagine del suo miglior gioco.

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