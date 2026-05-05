Cagliari, lavori sul manto stradale di via Alghero: possibili disagi per 5 giorni

Manutenzione stradale in via Alghero: da giovedì 7 maggio al via i lavori tra via Satta e piazza Repubblica. Previsti 5 giorni di cantiere e possibili disagi

A partire dalla mattinata di giovedì 7 maggio 2026, la viabilità nel centro cittadino subirà una variazione temporanea per consentire l’avvio di un importante intervento di riqualificazione stradale in via Alghero. Il cantiere interesserà il tratto compreso tra via Satta e piazza Repubblica, un’area nevralgica che necessita di interventi per il ripristino della corretta sede stradale.

I lavori sono finalizzati a risolvere le problematiche legate all’usura del fondo stradale, garantendo una superficie più uniforme e sicura per i veicoli. Il cronoprogramma prevede le seguenti fasi operative:

Fresatura: rimozione dell’asfalto esistente e deteriorato.

Bitumatura: posa di un nuovo manto stradale.

Segnaletica: rifacimento completo della segnaletica orizzontale, essenziale per garantire la corretta circolazione.

La durata complessiva del cantiere è stimata in 5 giorni lavorativi, escludendo il fine settimana (sabato e domenica). Tuttavia, è importante sottolineare che la tabella di marcia è strettamente vincolata alle condizioni meteorologiche: in caso di pioggia, le operazioni potrebbero subire rallentamenti o necessitare di una sospensione temporanea, con conseguente slittamento della riapertura completa della via.

Durante l’intera durata dell’intervento sono possibili disagi alla circolazione nell’area interessata. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere presente in loco e di valutare, ove possibile, percorsi alternativi per limitare le code e le criticità negli orari di punta.

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