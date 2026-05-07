Cala Gonone, restano intrappolati in un sentiero: 4 turisti salvati dai Vigili del fuoco

4 turisti bloccati dal maltempo tra Cala Luna e Cala Fuili. Intervengono i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera per il recupero via mare

Un pomeriggio di apprensione si è concluso con il salvataggio di quattro escursionisti di nazionalità uruguaiana, rimasti bloccati lungo il suggestivo ma impervio sentiero costiero che collega Cala Luna a Cala Fuili. L’allarme è scattato intorno alle 15:16 di oggi, quando la Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto una segnalazione tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Inizialmente, la richiesta indicava la presenza del gruppo all’interno della grotta denominata “Oddoana”, con l’impossibilità di uscire a causa di un corso d’acqua che ne ostruiva il passaggio. Immediata la risposta dei soccorritori: sul posto è stata inviata la squadra 1A della sede centrale di Nuoro in assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il coordinamento delle operazioni, gestito dal Funzionario di Guardia, ha previsto anche l’invio dell’elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna. Tuttavia, il mezzo aereo è stato «costretto a fare rientro alla base a causa delle avverse condizioni meteorologiche» mentre si stava avvicinando alla zona di Dorgali. In supporto è stato allertato anche il Nucleo Sommozzatori di Cagliari con specializzazione speleo.

Una volta raggiunta l’area delle ricerche via terra, la squadra VF 1A ha individuato i turisti lungo il sentiero. Dagli accertamenti è emerso che la presunta grotta era, in realtà, una semplice conca naturale, utilizzata dagli escursionisti come riparo provvisorio dalla pioggia battente.

Dopo essere stati assistiti dal personale di terra, i quattro sono stati trasportati via mare verso il porto di Cala Gonone. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti e privati: sono intervenuti un battello civile, una motovedetta della Guardia Costiera partita da La Caletta e un ulteriore mezzo nautico da Cala Gonone, su indicazione della Direzione Marittima di Olbia. L’impiego dei mezzi marittimi è stato fondamentale per bypassare le difficoltà legate alla morfologia del terreno, resa ancor più insidiosa dal maltempo.

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