Cagliari a caccia della matematica salvezza in casa contro l'Udinese: alla direzione di gara Dionisi, con lui non sono mai arrivati i 3 punti

Cagliari-Udinese, arbitra Dionisi: con lui non è mai arrivata la vittoria

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari e Udinese sarà il sig. Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Scatragli e Trinchieri, IV uomo Turrini, al Var Di Paolo e assistente Var Cosso.

Con Dionisi alla direzione arbitrale il Cagliari non ha mai trovato la via della vittoria in 7 incontri tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio complessivo dei precedenti recita 2 pareggi e 5 sconfitte per la squadra isolana; l’ultimo incrocio risale al 26 ottobre 2025 in trasferta contro l’Hellas Verona, gara terminata sul punteggio di 2-2.

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