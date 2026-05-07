Marrubiu, con la forza tentano di riportare a casa un uomo: 4 arresti

Un tentativo di intrusione forzata nato da dissidi familiari si è concluso con l’arresto di quattro persone a Marrubiu. L’operazione dei Carabinieri è scattata in seguito a una segnalazione d’emergenza giunta al 112, che indicava un atto di violenza in corso presso un’abitazione privata del centro abitato.

Secondo la ricostruzione operata dai militari dell’Arma, il gruppo avrebbe agito con l’obiettivo di rintracciare e prelevare il fratello di uno dei componenti della banda. Il giovane, a seguito di un acceso alterco, aveva deciso di allontanarsi dal nucleo familiare, trovando momentanea ospitalità presso la casa di una conoscente.

In particolare, gli indagati, con l’intento di riportare presso la propria abitazione, contro la sua volontà, il fratello di uno di essi, allontanatosi a seguito di una lite e temporaneamente ospitato presso una conoscente – spiegano dall’Arma – si sono recati presso l’immobile, tentando di accedervi con la forza e danneggiando la porta d’ingresso.

L’intervento tempestivo delle pattuglie ha permesso di fermare i quattro soggetti proprio mentre cercavano di penetrare nell’edificio. La successiva perquisizione personale ha rivelato un quadro ancora più inquietante: i Carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, una pistola a salve priva del tappo rosso (particolare che la rende esteticamente identica a un’arma reale) e sei cartucce.

Gli indagati dovranno ora rispondere, a vario titolo e in concorso, dei reati di violazione di domicilio, minaccia aggravata, nonché di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

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