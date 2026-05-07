Iglesias, aggredisce l’amica con una mazza da baseball e la rapina: 44enne arrestato

44enne arrestato per rapina e lesioni aggravate. Colpisce una conoscente con una mazza da baseball e le ruba lo smartphone

Un violento episodio di aggressione e rapina ha scosso il centro di Iglesias nella serata di ieri. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni, residente a Carbonia e con precedenti alle spalle, con le pesanti accuse di rapina e lesioni personali aggravate.

I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione privata dove l’uomo si trovava in qualità di ospite di una giovane conoscente. Quella che doveva essere una serata tranquilla è degenerata improvvisamente a causa di una lite scoppiata per motivi banali. Al culmine del diverbio, il 44enne avrebbe impugnato una mazza da baseball, scagliandosi contro la donna e colpendola con violenza alla schiena. Prima di darsi alla fuga per le vie del centro, l’aggressore si è impossessato con la forza dello smartphone della vittima.

La richiesta di soccorso, inoltrata immediatamente tramite il Numero Unico di Emergenza 112, ha attivato la macchina dei soccorsi e delle ricerche. La fuga dell’uomo è stata però estremamente breve: i militari, grazie alla perfetta conoscenza del territorio, lo hanno intercettato e bloccato a poche centinaia di metri dal luogo del delitto.

Al momento del fermo, l’uomo è stato trovato ancora in possesso della refurtiva e dell’arma impropria utilizzata per l’assalto, ovvero la mazza da baseball, che è stata posta sotto sequestro. Il telefono cellulare è stato prontamente riconsegnato alla proprietaria.

La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso cittadino. Fortunatamente, dopo le cure necessarie per le lesioni riportate, la giovane è stata dimessa dai medici. L’arrestato, una volta completate le procedure formali presso la Caserma della Compagnia di Iglesias, è stato scortato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta. L’uomo resta ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, chiamata a valutare i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

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