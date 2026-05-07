Google “Fonti preferite”: aggiungi subito Cagliaripad.it e personalizza le tue notizie

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama “Fonti preferite” e permette di scegliere direttamente quali siti visualizzare.
Una novità semplice ma molto utile, soprattutto per chi vuole restare sempre aggiornato con tutte le notizie di Cagliaripad.it in modo gratuito, personalizzato e rapido.
Puoi attivarla subito: Clicca qui
Una volta aperto il link, ti basterà selezionare la casella dedicata di Cagliaripad.it.
Da questo momento il sito entrerà tra le tue fonti preferite.
Cosa cambia
Attivando questa funzione:
• vedrai più notizie di Cagliaripad.it nella sezione “Notizie principali” di Google;
• continuerai comunque ad avere una panoramica completa delle news provenienti anche da altri siti.
In pratica, Google darà maggiore visibilità alle fonti che scegli tu.
Un modo nuovo di informarsi: più semplice, più veloce e soprattutto più personale.
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