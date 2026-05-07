L’addio di Palmiro Concas alla sua auto commuove i social: “29 anni insieme”

Non era soltanto un’automobile, ma una compagna di viaggio, custode di chilometri, ricordi ed emozioni vissute nell’arco di quasi trent’anni. Il saluto pubblicato sui social dall’algherese Palmiro Concas alla sua storica Daewoo Lanos ha emozionato centinaia di utenti, diventando rapidamente virale tra appassionati di motori e amici del runner sardo.

Concas, 78 anni, è conosciuto in Sardegna per la sua lunga attività sportiva e per la passione inesauribile per le maratone, che ancora oggi lo porta a viaggiare e partecipare a eventi in Italia e all’estero. Ma stavolta a colpire non è stata un’impresa sportiva, bensì il legame profondo con l’auto che lo ha accompagnato per una parte importante della sua vita.

“Addio amica mia”

Nel messaggio pubblicato online, il maratoneta ha affidato parole cariche di nostalgia alla sua “Verdina”, come aveva soprannominato l’auto acquistata nel 1997.

“Addio amica mia, ti ho voluto bene come una parte di me stesso, d’altronde lo sei stata per un terzo di mia vita (sono ventinove anni insieme)”, ha scritto Concas, ricordando i lunghi viaggi affrontati insieme tra la Sardegna, il continente e l’Europa.

Nel post, il 78enne ripercorre decine di migliaia di chilometri condivisi con la vettura, tra trasferte sportive, avventure e momenti quotidiani, fino al difficile momento del distacco. Un passaggio particolarmente sentito è quello dedicato al “battesimo” dell’auto da parte di Padre Fortunato, che all’epoca ne avrebbe persino predetto la longevità.

Il web si emoziona

Il racconto ha rapidamente conquistato i social network, dove molti utenti si sono riconosciuti nel rapporto speciale che può nascere con un’auto vissuta come parte della famiglia.

Tra commenti e condivisioni, tanti hanno raccontato esperienze simili, ricordando le proprie vetture storiche e il dispiacere provato al momento dell’addio. Una testimonianza semplice ma autentica che ha trasformato una vecchia automobile in simbolo di memoria, affetto e vita vissuta.

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