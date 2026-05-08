Cagliari, ancora disordini in piazza del Carmine | i residenti: “Cresce la paura”

Ennesimi disordini in piazza del Carmine, a Cagliari, causa di violente polemiche negli ultimi giorni a seguito di un servizio televisivo della troupe di “Fuori dal Coro” che ha messo in luce il degrado del centro cittadino, alimentando il malcontento dei residenti.

I fatti emersi dal servizio di “Fuori dal Coro” sono stati minimizzati dalla sinistra scatenando ulteriori polemiche e critiche per le situazioni degradanti mostrate. A questo ha voluto rispondere Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace: “A me non fanno paura un gruppo di sbandati locali con evidenti problemi di salute mentale! Fanno paura le bande organizzate di nordafricani che già hanno messo a ferro e fuoco via Sassari con una pericolosissima guerriglia urbana. A me fa paura chi fa il benpensante, con il cu*o degli altri”.

Nelle scorse ore, l’imprenditore ed ex giocatore professionista di poker Filippo Candio, ha documentato gli ennesimi disordini avvenuti in piazza del Carmine in cui è scoppiata una rissa in pieno giorno che ha ulteriormente allarmato residenti e passanti.

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