Cagliari, buone notizie dall’infermeria: Juan Rodriguez recupera per l’Udinese

Buone notizie dall’infermeria rossoblù in vista della gara di domani, sabato 9 maggio, alle 15:00 presso la Unipol Domus. Il Cagliari di mister Fabio Pisacane ospiterà l’Udinese di Kosta Runjaic.
Gli isolani andranno a caccia della matematica salvezza che potrebbe arrivare ancora prima di vedere quale sarà il risultato del match della diretta concorrente Cremonese (in campo domenica contro il Pisa); al Cagliari basterà conquistare un punto tra le mura amiche per festeggiare l’obiettivo.
Intanto a disposizione di Pisacane è tornato Juan Rodriguez: il difensore si era fermato a seguito di un affaticamento retto femorale coscia sinistra, ma nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it