Sassari, aggredisce la madre per avere i soldi per la droga: arrestato

Si sono aperte le porte del carcere per un uomo di Sassari, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l’accusa di maltrattamenti contro un familiare convivente. L’intervento, scattato nella notte tra martedì e mercoledì, ha messo fine a una spirale di violenze che durava ormai da diverse settimane.

L’allarme è giunto al Numero Unico di Emergenza 112 a seguito di una disperata richiesta di aiuto. Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato una situazione di estrema tensione: l’uomo, in evidente stato di agitazione, stava continuando a inveire contro la madre anche in presenza delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, la donna era vittima di continui comportamenti vessatori, offese e pesanti minacce. Al centro delle liti, le ripetute e insistenti richieste di denaro da parte del figlio, somme verosimilmente destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La situazione è precipitata proprio durante l’ultima notte, quando, di fronte all’ennesimo rifiuto della madre di consegnargli i soldi, l’uomo ha reagito con inaudita violenza. Oltre a danneggiare gli arredi dell’abitazione, il figlio ha strattonato e colpito la donna, gettandola in uno stato di profonda ansia e terrore. La tempestività dei Carabinieri ha evitato che la colluttazione portasse a conseguenze ancora più gravi.

Dopo essere stato bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari. Nella mattinata successiva, durante l’udienza di convalida, il giudice ha confermato la legittimità del provvedimento eseguito dai militari dell’Arma. Valutata la pericolosità del soggetto e la reiterazione delle condotte violente, è stata disposta per lui la misura cautelare della custodia in carcere presso la struttura di Bancali.

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