Nuova Sulcitana, chiusura a Capoterra per lavori sulla carreggiata

Nuove modifiche alla viabilità lungo la Statale 195 bis “Nuova Sulcitana”. Come comunicato da Anas, a partire da lunedì 11 maggio scatterà la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Pula nel tratto compreso tra gli svincoli di Capoterra e Su Loi per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della pavimentazione drenante.

Gli interventi interesseranno in particolare l’area dello svincolo di Capoterra, punto da cui attualmente si sviluppa il collegamento verso Pula, che sarà quindi interdetto al traffico per tutta la durata del cantiere.

Le opere rientrano nell’ambito del completamento del nuovo tratto della Nuova Sulcitana e coinvolgeranno anche una parte dell’area di svincolo destinata alla futura apertura della carreggiata in direzione Cagliari. Secondo il cronoprogramma previsto, i lavori dovrebbero concludersi entro lunedì 18 maggio.

Durante la chiusura, il traffico diretto verso Pula sarà deviato temporaneamente lungo il tracciato della vecchia Statale 195, dove sarà predisposta la segnaletica necessaria per indirizzare gli automobilisti. Possibili rallentamenti e disagi alla circolazione sono previsti soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.

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