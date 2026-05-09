Paura a Maracalagonis, operaio precipita da 6 metri: è in gravi condizioni

Un drammatico incidente ha scosso la mattinata di Maracalagonis, nel Sud Sardegna, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri. Un operaio, impegnato in alcuni interventi di manutenzione edilizia all’interno di una proprietà privata in via della Resistenza, è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre svolgeva le proprie mansioni ordinarie.

Secondo quanto ricostruito inizialmente attraverso le testimonianze raccolte sul posto, il lavoratore si trovava su una postazione elevata quando, per ragioni ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, avrebbe improvvisamente smarrito l’equilibrio. Il violento impatto al suolo è avvenuto dopo un volo nel vuoto di circa 6 metri, un’altezza tale da rendere l’urto estremamente critico. I colleghi presenti, compresa immediatamente la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorritori.

La risposta del sistema di emergenza è stata tempestiva. Il personale del 118, giunto sul luogo del sinistro in pochi minuti, ha prestato le prime cure all’uomo, che è apparso in stato di shock ma ancora vigile. La diagnosi preliminare effettuata dai medici ha evidenziato un severo trauma cranico e molteplici sospette lesioni ossee sia alle braccia che alle gambe.

A causa della delicatezza del quadro clinico, il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’assegnazione del codice rosso. Attualmente l’area dell’incidente è sotto osservazione per permettere i rilievi necessari a stabilire se tutte le misure di protezione previste dalle normative vigenti fossero regolarmente attive al momento del fatto.

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