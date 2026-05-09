Oristano, buttafuori irregolari e musica ad alto volume: 2 locali sanzionati

La Polizia di Oristano ha sanzionato due attività commerciali per violazioni sull'impatto acustico e irregolarità dei buttafuori

Giro di vite della Polizia di Stato sulla regolarità dei locali pubblici a Oristano. Nell’ambito di un’articolata attività di monitoraggio del territorio, la Squadra amministrativa della Questura ha notificato tre sanzioni amministrative a carico di un locale di pubblico spettacolo e di un esercizio pubblico, a seguito di irregolarità riscontrate durante le verifiche sulla normativa di settore.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli interforze, stabiliti dal Prefetto di Oristano durante le sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dettaglio, le autorità hanno rilevato una trasgressione riguardante le normative sull’impatto acustico, fattispecie che comporta ammende pecuniarie comprese tra i 500 e i 20.000 euro. Ulteriori contestazioni hanno riguardato l’impiego degli addetti ai servizi di controllo: in due circostanze è stata infatti rilevata l’inosservanza delle regole che disciplinano tale personale, con sanzioni previste che oscillano dai 1.500 ai 5.000 euro.

L’attività ispettiva è stata caratterizzata da una stretta sinergia tra diversi enti dello Stato. Sotto il coordinamento della Divisione polizia amministrativa e sociale, hanno operato congiuntamente: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Oristano; Ispettorato del Lavoro e Servizio Igiene Pubblica dell’Asl 5.

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