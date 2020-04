In totale nell’Isola sono stati eseguiti 7.680 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 148, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 673 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 42 pazienti guariti, più altri 20 guariti clinicamente.

La cartina evidenzia la dislocazione territoriale aggiornata In generale, stando alle direttive regionali, chiunque abbia notizia di un conoscente positivo al test e creda di essere entrato in contatto con lui “deve provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva”.