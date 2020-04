Sono 1178 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Quindi il dato territoriale rileva complessivamente:

211 casi nella Città metropolitana di Cagliari:

(Coinvolti i comuni di Cagliari, Quartucciu, Settimo San Pietro, Quartu Sant’Elena, Elmas, Capoterra, Assemini, Maracalagonis, Sinnai, Selargius, Sestu, Decimomannu, Pula. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

86 nel Sud Sardegna:

(Coinvolti i comuni di Vallermosa, Iglesias, Carbonia, Sardara, Serramanna, Samassi, Serrenti, Monastir, Siliqua, Teulada, San Gavino Monreale, Sant’Antioco, San Sperate, Sanluri, San Vito, Gergei, Decimoputzu, Samatzai, Villasor, Tuili, Calasetta, Segariu. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

40 in Provincia di Oristano:

(Coinvolti i comuni di Cabras, Arborea, Marrubiu, Oristano. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

67 in Provincia di Nuoro:

(Coinvolti i comuni di Fonni, Bitti, Aritzo. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

774 in Provincia di Sassari

(Coinvolti i comuni di Sassari, Alghero, Ardara, Ossi, Ozieri, Tempio, Castelsardo, Olbia, Porto Torres, Thiesi, Ploaghe, Sorso, Bottidda, Bulzi, La Maddalena, Sennori, Calangianus, Torralba, Cossoine, Nulvi. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

Sono ottantasei i decessi.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 13.304 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 136, di cui 23 in terapia intensiva, mentre 736 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 183 pazienti guariti, più altri 37 guariti clinicamente.