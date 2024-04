Paura nel pomeriggio di ieri in centro a Sassari. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una violenta rissa tra tre persone, con tanto di calci, pugni e bottigliate.

L’episodio è accaduto tra via Al Carmine e via Rosello. Durante la lite sarebbe comparso anche un coltello che, al momento, non è stato ancora trovato.

Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118.

Il moventedello scontro sarebbero le presunte avances di uno dei tre uomini, tutti sassaresi, nei confronti di una donna che si trovava sul posto insieme a un’amica.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale. Tre persone sono state accompagnate per accertamenti al comando della Polizia locale, in via Carlo Felice.

Le indagini sono in corso per comprendere le cause e le dinamiche del fatto.

