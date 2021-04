E’ ancora caos vaccini in Italia e nel mondo: questa volta al centro della polemica è finito il farmaco Janssen della Johnson & Johnson, che è stato sospeso negli Usa, secondo quanto riporta il New York Times, per “problemi di sicurezza”.

La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa che arrivi il risultato delle indagini, richieste a seguito dei sei casi di pazienti (su 7 milioni circa di vaccinati con il Johnson & Johnson) che negli Usa hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.

Le persone che hanno riscontrato problemi sono donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, scrive il Nyt e una di queste sarebbe anche deceduta, mentre un’altra, in Nebraska, è stata ricoverata in condizioni critiche