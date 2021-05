Il Ministero della Salute, ha disposto la sospensione dell’utilizzo, fino a nuova comunicazione, di due lotti del test Smfp-71 Afias Covid-19 Ag.

Nello specifico si tratta dei lotti n. SRQXA41G e n. SRQXA49G fabbricati da Boditech Med Inc, con sede in Corea del Sud e mandatario in Europa Obelis S.A.

Tale provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione, dell’Ospedale di Jesolo, concernente un alto numero di falsi positivi il cui esito non è poi stato confermato al test molecolare.

Il test Afias Covid-19 Ag è un test in immunofluorescenza (IFA) per la determinazione qualitativa del nuovo coronavirus (per esempio, SARS-CoV-2, 2019-nCoV) in campioni nasofaringei umani.

Fonte: Sportello dei Diritti