Probabile via libera il 28 maggio da parte dell’Ema alle somministrazioni del vaccino anticovid Pfizer ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Lo ha reso noto il ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera.

“Aspettiamo la decisione dell’Ema anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d’età”, ha aggiunto. “Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al virus: operatori sanitari, anziani, fragili. A giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccini e l’immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani. E’ un fatto molto importante perché vaccinare” questa fascia di età “è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico”, ha concluso Speranza.