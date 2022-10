I corpi di Valentina Murgia e di suo padre Gianmarco sono stati recuperati. Dopo due giorni di ricerca e di speranza, la realtà del mare ha restituito i corpi senza vita dei due.

Erano dispersi da sabato 15 ottobre, dopo essere usciti in mare aperto con la loro barca da Porto Pino per un’immersione subacquea. Visto che non erano rientrati, era scattato l’allarme e dunque le ricerche.

L’imbarcazione non è ancora stata ritrovata: per questo la dinamica che ha portato al decesso di padre e figlia è ancora tutta da accertare.

“Ho sentito la moglie, Angiolina (per tutti Angela), è lei che ha fatto il riconoscimento dei corpi. Siamo distrutti, perdiamo due persone splendide, grandi lavoratori” ha commentato il sindaco di Giba Andrea Pisanu, “Il giorno dei funerali, sia nel mio paese sia a Masainas, sarà proclamato il lutto cittadino”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it