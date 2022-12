La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del Lavoro, Ada Lai, ha approvato le linee d’indirizzo che consentono l’utilizzo di oltre 44 milioni di euro destinati agli interventi di politiche attive del lavoro, formazione professionale e taglio del costo del lavoro.

“Siamo chiamati a spendere bene tutte le risorse disponibili in maniera puntuale ed efficace per costruire un percorso di crescita e sviluppo”. ha commentato il Presidente della Regione, Christian Solinas dopo l’approvazione della delibera.

“Destiniamo in maniera organica tutti gli stanziamenti ancora disponibili nell’anno 2022 – ha affermato l’Assessore del Lavoro, Ada Lai – relativi al Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LavoRAS” e al Fondo per lo sviluppo delle attività produttive, denominato “Lavoro in Sardegna”.

Le politiche attive, la formazione e il taglio del costo del lavoro sono le aree di intervento verso cui vogliamo concentrare le nostre energie per invertire la difficile congiuntura economica e costruire nuove opportunità per le nuove generazioni, per le persone a rischio di esclusione sociale e per il welfare territoriale.

L’Assessorato del Lavoro si avvarrà della collaborazione e della sinergia con l’ASPAL per la realizzazione della misura.

