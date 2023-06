Nella giornata odierna, lunedì 5 giugno, un tir dell’Autotrasporti Lilliu è partito da Serdiana alla volta di Imola con una serie di beni di prima necessità. L’iniziativa è dell’associazione Accelera e Suona con la collaborazione delle amministrazioni dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Un piccolo ma grande gesto in aiuto delle famiglie dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di due settimane fa. I comuni che hanno aderito sono stati sei: Serdiana, Dolianova, Soleminis, Settimo San Pietro, Barrali e Donori.

”In ogni comune è stato aperto un punto di raccolta di beni di prima necessità. Per dieci giorni chiunque avesse avuto piacere di fare una piccola donazione, si è recato nei punti e ha dato testimonianza della propria solidarietà. In più Massimo Lilliu, dell’Autotrasporti Lilliu, è stato molto gentile da mettere a disposizione un tir che è stato caricato ed è partito in direzione Imola” ha spiegato il sindaco di Serdiana, Maurizio Cuccu.

L’iniziativa ha riscosso un bel successo. “I cittadini in tutti i comuni hanno risposto bene. La solidarietà è stata tanta, fa sempre piacere che il popolo sardo dimostri di essere sempre molto generoso e solidale. Se dovesse essere necessario, pensiamo di poter replicare”.

