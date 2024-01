Il Cagliari è rimasto con sole due punte disponibili, Petagna e Pavoletti. L’infortunio al piede riportato ieri da Oristanio, out per circa due mesi, crea non pochi problemi a mister Ranieri che già doveva fronteggiare gli infortuni di Shomurodov e Lapadula, più la partenza in Coppa d’Africa di Luvumbo.

Situazione che preoccupa l’allenatore a pochi giorni dalla sfida contro il Bologna, dove il Cagliari domenica è chiamato all’impresa vista la posizione di alta classifica dei felsinei.

Intanto sul fronte mercato le priorità restano le uscite, non senza complicazioni anche da questo punto di vista. Pereiro sembrava ormai a un passo dalla Ternana, ma nelle ultime ore il trasferimento ha subito una brusca frenata, complice anche la situazione di emergenza nel reparto avanzato.

Difficile che i rossoblù intervengano in entrata senza prima la cessione di qualche esubero. Tra i giocatori graditi al ds Bonato si registrano il fantasista Verde dello Spezia e l’esterno greco Katseris del Catanzaro.

