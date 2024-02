Dopo tre infortuni al legamento crociato Marko Rog riparte dalla sua Croazia. Il Cagliari ha ufficializzato la cessione del centrocampista alla Dinamo Zagabria, dove rimarrà in prestito secco fino al primo gennaio 2025.

“Inizia ora una nuova tappa della sua carriera: il ritorno in Croazia, nella squadra in cui è già stato protagonista, per giocare con continuità e ritrovare la forma migliore” si legge nel comunicato del Cagliari Calcio che conclude con un “Forza Marko”.

La volontà del club è dunque quella di monitorarne la ripresa in un campionato dai ritmi più bassi, per poi decidere il da farsi tra meno di un anno.

