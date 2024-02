A pochi giorni dalle elezioni, centrodestra e centrosinistra stanno accogliendo i leader nazionali per lanciare la volata alle Regionali 2024. Una situazione sulla quale è intervenuto Renato Soru, rimarcando la propria posizione indipendente rispetto agli “aiuti romani”.

“Vengono da Roma a dirci chi votare, chi sarebbe meglio scegliere per la Sardegna. E vengono a dircelo quelli che hanno nominato i candidati, i loro governatori, i loro viceré. Da una parte, la presidente del Consiglio arriva a cercare di colmare il vuoto di idee di Paolo Truzzu. Dall’altra, i vertici di Pd e 5Stelle fanno finta di andare ancora d’accordo”.

Quindi ha ricordato la propria posizione e quello della sua coalizione. “E poi ci siamo noi, bollati come terzo incomodo. Noi che abbiamo raccolto in un’aggregazione nuova partiti nazionali, di ispirazione sarda, sardista, autonomista e indipendentista. Abbiamo forza per rappresentarci da soli, mai più sotto nessuno, nemmeno sotto la politica italiana”.

