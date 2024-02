Taxi fermi in protesta davanti al Municipio di Cagliari. Le dieci nuove licenze stagionali, volute dall’amministrazione guidata da Paolo Truzzu per fronteggiare la carenza di auto bianche in estate, fanno storcere il naso agli operatori del settore.

La delibera adottata dalla giunta su proposta dell’assessore alla Viabilità Alessio Mereu ha così scatenato l’ira dei tassisti che ne chiedono il ritiro. Le licenze aggiuntive, secondo quanto contenuto nella delibera, non potranno avere una durata superiore a un anno, prorogabili per altri 12 mesi, e potranno essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio taxi.

