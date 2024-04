Arrestato ad Assemini un giovane ventenne per spaccio di sostanze stupefacenti.

La voce dell’attività illecita si era sparsa nel vicinato, così i carabinieri, in seguito a un appostamento, si sono recati nell’abitazione di famiglia per una perquisizione.

In casa sono stati trovati contanti, oltre 25 dosi di marijuana già pronte per la vendita e una busta con l’erba ancora da porzionare, un piccolo quantitativo di hashish e il set per preparare le singole dosi.

