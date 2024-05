Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Riapre al traffico Piazza don Bosco ad Assemini. Ad annunciarlo è il sindaco Mario Puddu sui social dopo gli interventi che hanno restituito nuova luce al posto. “Il progetto prevedeva un intervento di manutenzione straordinaria di un tratto stradale della Via Padova antistante la Piazza Don Bosco, compreso tra l’intersezione della Via Padova con la Via Leo e l’intersezione della Via Padova con la Via Taranto” spiega il primo cittadino.

“I lavori riguardavano la sede stradale carrabile, la superficie pedonale, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l’illuminazione. Voglio ringraziare la nostra Assessora ai Lavori Pubblici, Alessia Meloni, i nostri uffici dei Lavori Pubblici e anche le imprese che si sono succedute in questi mesi di lavori. E anche, e soprattutto i cittadini per la pazienza e disagi sopportati in questo periodo. E adesso possiamo godere del risultato”.

