Giovanni Storti è tornato in Sardegna per un’altra tappa italiana del suo viaggio in mezzo alla natura.

Questa volta, il noto attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, si cimenta con la pianta del ginepro e le sue caratteristiche. “In sardo si chiama giniperu, e presenta delle bacche dette ‘coccole’, e proprio da queste bacche si fa un liquore buonissimo”, spiega Storti. “Non solo – aggiunge – il ginepro è un disinfettante naturale e già gli antichi greci e romani lo utilizzavano con questo scopo, mentre nel medioevo – continua Storti – veniva usato per scacciare gli spiriti malvagi”.

“Dove ci troviamo? – chiede il comico ai suoi fan – Siamo in una terra che profuma tantissimo…la Sardegna naturalmente!”.

